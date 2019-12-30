فنون الشعر في مجلة «الحيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر العدد الخامس من مجلّة «الحيرة من الشارقة» عن دائرة الثقافة، واشتمل على مشاركات واسعة لنخبة من رواد الشعر الشعبي والنبطي في الإمارات والخليج والمنطقة العربيّة، إضافةً إلى قراءات لعدد من الإبداعات المحليّة الرائدة في القصيدة الشعبيّة، ورحلة مع أهم الفنون الشعريّة في العالم العربي.

ويشتمل العدد على أشعار اتسمت بالتجديد، وثراء الصورة الشعريّة، وآفاق جديدة للشباب في قراءة الذات والوطن والقيم العربية الإسلامية.

وفي الزوايا والأبواب الثابتة للمجلة، موضوعات متخصصة تركز على موضوع المساجلات، باعتباره فناً يعكس ثقافة الآخر كحالة إبداعية متعددة الأغراض.