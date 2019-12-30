شكرا لقرائتكم خبر عن فنون الشعر في مجلة «الحيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر العدد الخامس من مجلّة «الحيرة من الشارقة» عن دائرة الثقافة، واشتمل على مشاركات واسعة لنخبة من رواد الشعر الشعبي والنبطي في الإمارات والخليج والمنطقة العربيّة، إضافةً إلى قراءات لعدد من الإبداعات المحليّة الرائدة في القصيدة الشعبيّة، ورحلة مع أهم الفنون الشعريّة في العالم العربي.
ويشتمل العدد على أشعار اتسمت بالتجديد، وثراء الصورة الشعريّة، وآفاق جديدة للشباب في قراءة الذات والوطن والقيم العربية الإسلامية.
وفي الزوايا والأبواب الثابتة للمجلة، موضوعات متخصصة تركز على موضوع المساجلات، باعتباره فناً يعكس ثقافة الآخر كحالة إبداعية متعددة الأغراض.
كانت هذه تفاصيل خبر فنون الشعر في مجلة «الحيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.