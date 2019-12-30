«التغير المناخي» تتعاون مع «يونيليفـر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، نظمت شركة «يونيليفر الخليج» جلسة عمل لطلاب المدارس والجامعات في الإمارات لمشاركة اقتراحاتهم لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية، أقيمت في مصنع «يونيليفر» لمنتجات العناية الشخصية في «مجمع دبي للاستثمار».

وشارك في الورشة 30 من الناشطين البيئيين الشباب من طلاب مدارس مؤسسة «جيمس التعليمية» في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، لتمكين الشباب من تحقيق مستقبل مستدام.

ويتجه المستهلكون حول العالم بصورة متزايدة نحو العلامات التجارية التي تراعي الجوانب الأخلاقية ومعايير الاستدامة، حيث تشيد شريحة الشباب بالسلوكيات المؤسسية الحسنة، وترفض السيئة منها سواءً خلال الفعاليات العامة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمثل الاستدامة في دولة الإمارات عامل تأثير كبيراً ومتنامياً في قرارات المستهلكين، بفضل القيادة والتوجيهات الرشيدة للحكومة، والرامية إلى تعزيز الوعي والمعرفة، إذ يشهد اهتمام المستهلكين تزايداً بالأثر الإيجابي في البيئة، وبالمكونات المستخدمة في المنتجات التي يشترونها.

وأطلقت «يونيليفر الخليج» ضمن إطار خططها الهادفة إلى نشر مفاهيم سبل العيش المستدامة والتكيّف مع الظروف والتوجهات المستقبلية، هذه المبادرة بهدف البدء بإدماج الناشطين الشباب في عملية اتخاذ القرار لديها، حيث تسعى الشركة للحصول على آراء الناشطين بشأن العلامات التجارية والشركات التي يتعاملون معها، بغية الاستناد إلى هذه الرؤى في توجهات الشركة الاستراتيجية.