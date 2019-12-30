الروبوت بديلاً للعمال حاملي الراية على طرق رأس الخيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة



أدخلت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، خدمة جديدة في طرق الإمارة، هي رجل آلي «روبوت»، حل محل العمال حاملي «الرايات» والملوحين بها، خلال مشاريع وأشغال الطرق، لحماية العاملين في الموقع من حوادث الدهس.

وأوضح م. أحمد بان، مدير مؤسسة الأشغال في الدائرة، أن «روبوت الطرق» ينصب ويعمل لأول مرة في رأس الخيمة، عند التحويلات المرورية المؤقتة، بديلاً لعمال الدائرة، الذين يحملون الرايات، ويلوحون بها لتنبيه السائقين إلى وجود أعمال على الطريق لحمل السائقين على التخفيف من سرعاتهم، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.