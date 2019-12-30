مهـرجـان دبـــي للتسـوّق.. نافذة لاقتناص الجوائز المالية والقسائم الشرائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحمل الدورة 25 من مهرجان دبي للتسوّق في جعبتها مجموعة من سحوبات الجوائز المدهشة التي تقدمها مجموعة الشركاء الاستراتيجيين في قطاع التجزئة، بما فيهم بنك رأس الخيمة الوطني و«إعمار» و«ماجد الفطيم» و«مِراس». وتتاح الفرصة للمتسوّقين للفوز بأميال «سكاي واردز» من «طيران الإمارات»، وقسائم تسوّق ونقاط تطبيق «شير».

وبدءاً من 3 يناير المقبل، وبالتعاون مع «طيران الإمارات» و«إعمار»، سيدخل أي شخص ينفق أكثر من 350 درهماً في «دبي مول» في سحب «مليونير سكاي واردز» من مهرجان دبي للتسوق، ويتوجب على المتسوقين مسح إيصال الشراء باستخدام تطبيق «دبي مول». وسيتم خلال هذا السحب اختيار 5 فائزين ليحصل كل منهم على مليون ميل من «سكاي واردز»، وسيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع بشكل عشوائي، كما يحصل المتسوقون على ميل واحد من «سكاي واردز» لقاء كل دولار يتم إنفاقه في «دبي مول»، وذلك عند مسح إيصال الشراء باستخدام تطبيق «دبي مول».

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ويمكن لزوار وجهات مِراس؛ «سيتي ووك»، و«بوكس بارك» و«ذا بيتش» و«لامير» و«بلوواترز» و«السيف» و«ذا أوتلت فيليدج»، الفوز بقسائم هدايا بقيمة ألف درهم، وسيتم إدخالهم في سحب خاص عند إنفاق 100 درهم، وسيتم اختيار 25 فائزاً يومياً للفوز بهذه القسائم التي يمكن استخدامها في أي من هذه الوجهات، وسيبلغ مجموع الجوائز مليون درهم سيتم توزيعها على ألف فائز.

وتتاح الفرصة لزوار مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم، وهي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف»، للفوز بنقاط تطبيق «شير» بقيمة مليون درهم لكل فائز، وذلك عند التسوّق بقيمة 300 درهم، في أي من هذه المراكز واستخدام تطبيق «شير»، وسيتم اختيار خمسة فائزين أسبوعياً حتى 1 فبراير المقبل، ليكون المجموع الإجمالي للفائزين 25 فائزاً.

ويحصل حاملو بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية على تخفيض بمقدار 25% على معاملاتهم المالية خلال مهرجان دبي للتسوّق، وذلك عند إجراء أكثر من 75 معاملة مالية، ويتوجب عليهم إرسال كلمة DSF إلى الرقم 7010 من هواتفهم المسجلة لدى البنك. ويحصل كل شخص على استرداد نقدي بقيمة 250 درهماً كحد أقصى.