حملة «نظفوا الإمارات» تجمع 39 طن نفايات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن تحقيق الدورة الثامنة عشرة من حملة «نظفوا الإمارات» للمجموعة تحت رعاية وزارة الاقتصاد من 5 - 23 ديسمبر، نجاحاً منقطع النظير، بعد تجاوزها الأعداد المتوقعة للمشاركين في الحملة في مختلف إمارات الدولة وكميات النفايات سواء المجموعة أو التي تم إعادة تدويرها.

وأشارت إلى تمكن 27865 مشاركاً في الحملة من جمع 39 طن نفايات أعيد تدوير 1420 كيلوجراماً منها، منوهة بأن المشاركين في الحملة قاموا بتغطية 54.5 كم بواقع 3.5 كم في الشارقة و3 كيلومترات في أم القيوين و5 كيلومترات في عجمان و18 كيلومتراً في دبي، فضلاً عن تغطيتهم 20 كيلومتراً في أبوظبي وكيلومترين في الفجيرة و3 كيلومترات في رأس الخيمة.

وقالت إن المشاركين تمكنوا من جمع 2.5 طن من النفايات في الشارقة، و3 أطنان من النفايات في أم القيوين، فيما تم جمع 5 أطنان من النفايات في عجمان، و12.5 طن من النفايات في دبي، في حين تم جمع 16.8 طن من النفايات في أبوظبي و1.5 طن في الفجيرة و1.5 طن في رأس الخيمة. وأكدت اعتزازها بهذه الحملة التي كبرت عاماً بعد عام، حيث بذلت فيها المجموعة والمشاركون الكثير من الجهد لتبرز حملة هذا العام بطريقة متميزة في ظل الاهتمام والتزايد الكبير في أعداد المهتمين بالبيئة من مختلف القطاعات. وشددت على ضرورة تعزيز الوعي البيئي في ظل ما نشهده من تنامي وتفاقم التحديات البيئية التي تترصد وتهدد مسيرة التنمية في البلاد.