«الصحة» تدعـم مرضـى التصلـب اللويحـي والضغـط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة باير الشرق الأوسط، وشركة اكسيوس لخدمات التثقيف الصحي، لتوفير الأدوية ولمدة عام كامل لعدد من مرضى التصلب اللويحي ومرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) وارتفاع ضغط الدم الرئوي المزمن الناتج عن الانسداد التجلطي، الذين لا يشملهم تأمين صحي يغطي التكلفة الكلية للعلاج، ضمن إطار «مبادرة دعم» التي أطلقتها الوزارة في عام 2018.

ويأتي هذا الإعلان من ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق برامج دعم المرضى السابقة من خلال إضافة منتجات جديدة إليها لمساعدة عدد أكبر من المرضى المحتاجين.

وجرى التوقيع على المذكرة بمقر ديوان الوزارة بدبي، ووقع الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص ممثلاً للوزارة، وهينريك وولف مدير إدارة باير للشرق الأوسط، وأنس السفاريني المدير التنفيذي لشركة اكسيوس.

وأشارت الدكتورة رقية البستكي إلى أهمية تجديد المبادرة للعام الثاني على التوالي وإضافة عدد من الأدوية لهذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تخفيف آلام المرضى الذين لا يشملهم تأمين صحي يغطي التكلفة الكلية للعلاج، وتحسين التزامهم بخطة علاجهم الموصوف لهم من قبل الطبيب المختص المعالج، ودعم المؤهلين غير المؤمن عليهم وغير المشمولين بالتأمين الصحي، والمرضى الذين يفتقرون إلى تغطية تأمينية للوصفات الطبية للحصول على علاجهم.

واختتم هينريك وولف: يعكس تصريح الوزارة التزامها المستمر بالشراكة مع مؤسسات الرعاية الصحية، لدعم أهم القضايا التي تواجه المجتمع، بالإضافة لتسهيل عملية وصول خدمات الرعاية الصحية لمختلف الأفراد، فمثل هذه الفرص تهدف لتعزيز أطر التعاون مع الوزارة.