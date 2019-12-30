شكرا لقرائتكم خبر عن د.العيسى يجتمع برئيس المجلس الشعبي الإندونيسي ويتلقى دعوة لزيارة جاكرتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا السيد بامبانغ سوساتيو.

وأكد رئيس المجلس تثمين بلاده لجهود معالي الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.

وقد وجّه السيد سوساتيو دعوةً لمعاليه لزيارة جاكرتا والالتقاء بكافة أطياف الشعب الإندونيسي في لقاءات أخوية تبادلية مع رابطة العالم الإسلامي مثمناً التمثيل الاندونيسي في عضوية المجلس الأعلى للرابطة من خلال الشخصيات العلمية الإندونيسية.

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الاجتماع بين د.العيسى وسوساتيو



تبادل الهدايا التذكارية