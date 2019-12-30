شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. الفايز يرفض منح مجلس الأمة سلطة تعيين الموظفين خارج الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد رئيس مجلس الاعيان بالمملكة الأردنية، فيصل الفايز، رفضه المطلق التوجهات الرامية لمنح مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مجلس الاعيان لم يطلب من اية جهة منحه هذه الصلاحية في أي وقت من الأوقات.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال الفايز في بيان صحفى اليوم الأحد، ان ترسيخ وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والتنافسية بين ابناء الوطن الواحد، تقتضي منا جميعا الحرص على اناطة تعيين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بديوان الخدمة المدنية ووفق اسس واضحة وشفافة.

ودعا الفايز الحكومة الى العودة عن هذا التوجه باعتباره سيخلق حالة من التميز بين المواطنين فضلا عن التخوف من احتمالية ان يساء استخدام هذه الصلاحيات وتعيين اشخاص على حساب آخرين ينتظرون سنوات للحصول على الوظيفة العامة، مبينا ان موظفي مجلسي الاعيان والنواب هم موظفو قطاع عام وبالتالي يجب ان يطبق عليهم اسس التعيين المتبعة في الدولة.

وبين رئيس مجلس الاعيان ان ترسيخ الشفافية النزاهة في اختيار الموظف العام، من شأنه ان يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، ويحفظ تماسكنا الاجتماعي، ويكرس مبدأ التنافسية، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبيات والتجاوز على اسس العدالة، مؤكدا ان مجلس الاعيان يطلب من الجهات ذات العلاقة العودة عن هذا التوجه الرامي لتعيين موظفي الاعيان والنواب خارج نطاق الاسس المتبعة في ديوان الخدمة المدنية .