شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. مهرجان الصحة ينطلق يناير المقبل فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الصحة بدولة الإمارات، يومى 24 و25 يناير المقبل فى منارة السعديات بأبوظبى، متضمنا العديد من الأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى تحسين الصحة البدنية والذهنية وتعزيز السعادة والرفاهية لمختلف فئات المجتمع في الدولة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، كما يتضمن المهرجان - الذي ينظمه الموقع الإلكتروني المتخصص "ليف هيلثي" المجلة الصحية الإلكترونية الأولى من نوعها في الإمارات - مجموعة من الفعاليات المستوحاة من الأبعاد السبعة للعافية وهي، اللياقة البدنية، والصحة، والتأمل، والمجتمع، والإنتاجية، والبيئة، والغذاء، ليضمن للزوار فرصة التعرف على أهم المعلومات المرتبطة بصحة الذهن والجسد، وسط أجواء ممتعة، ما يعزز فرص إجراء تغييرات على أنماط الحياة للمشاركين من خلال التركيز على "مفهوم التوازن".

ويوفر مهرجان الصحة أجواء عائلية تستقبل جميع أفراد المجتمع في باقة واسعة من الأنشطة، من جلسات اليوجا والتأمل والتمارين الرياضية إلى جلسات الحوار، وورش العمل بإشراف كبار الخبراء في مجال الصحة من جميع أنحاء دولة الإمارات.

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ويتولى خبراء مؤهلون تنظيم جلسات متخصصة لليوغا والتمارين البدنية مع دروس مصممة للمشاركين من مختلف المستويات العمرية والمهارية، مثل يوغا الأطفال إلى أسلوب "فينياسا"، فيما ستقام ورش العمل والجلسات للتعريف بأنواع حساسية الغذاء، وحالة الصفاء الذهني، والتأمل، والإمكانات الشفائية للطاقة، كما ستتضمن الجلسات مواضيع مهمة مثل: "المخبوزات النباتية" و"كيفية التخلص من النفايات بشكل كامل".

ويتيح المهرجان للمشاركين فرصة التعرف على المواضيع الصحية عن كثب من خلال الاطلاع على معلومات وملاحظات متخصصة حول فوائد التغييرات الإيجابية في نمط الحياة.

كما سيتسنّى لزوار المهرجان تذوق تشكيلة من خيارات الطعام الصحي، حيث سيضم مجموعة متنوعة من شاحنات الطعام والأكشاك التي تقدم مأكولات تلبي مختلف الأذواق.