قصر أثري للبيع في نيويورك ب50 ألف دولار ولكن "بشرط واحد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365

ْحالة من الدهشة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عُرض قصر مكون من 10 غرف نوم في ولاية نيويورك الأمريكية، للبيع مقابل 50 ألف دولار فقط، ولكن على المشتري أن يرضخ لشرط واحد.



واشترط بائع القصر الفيكتوري الذي تبلغ مساحته 6 آلاف قدم مربع، أن يقدم الراغبين في الشراء خطة الترميم التي سيتبعونها للعقار التاريخي، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

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وبني القصر عام 1861 في أوبرن نيويورك، على أرض مساحتها فدان واحد، ويحتوي على 10 غرف نوم، و5 مراحيض، و4 مدافئ، بالإضافة إلى مبنى ملحق بالقصر، مكون من طابقين.

واشترت مدينة أوبورن العقار، وتعاونت إدارة التخطيط بالمدينة مع وكيل العقارات مايكل ديروسا للتوصل إلى طريقة فريدة للبيع.

وقال ديروسا إن شراء العقار هو ليس بمثابة مزاد، إنما مسابقة، مضيفا: "على المشترين المحتملين ذكر خططهم المستقبلية بشأن العقار، والجدول الزمني والتكلفة لعملية الترميم"، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".

وأغلق باب تقديم الطلبات في الثامن عشر من ديمسبر، وسيختار مجلس المدينة العرض الفائز في الثامن من يناير، اعتمادا على الخطة الأفضل وليس السعر الأفضل.