شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة اليمن: ميليشيا الحوثى لا تعترف بالسلام أو الحلول السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام أو الحلول السياسية، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الحكومة قوله" إن دعم الدولة ومؤسساتها بموجب اتفاق الرياض والتفاف الجميع تحت مظلة الشرعية الدستورية، سيكون لها الأثر الفاعل وبإسناد أخوي صادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا".

جاء ذلك خلال اتصالات أجراها رئيس الوزراء مع مسئولي محافظة الضالع؛ لمتابعة الاستهداف الإجرامي من قبل مليشيا الحوثي لميدان الصمود بمدينة الضالع، وأطلع على إحصائية أولية لعدد الضحايا بينهم مدنيون.

وأضاف أن الميليشيات لا يمكن لها أن تنشد السلام مما يحتم على شعبنا التصدي لممارساتها وأفعالها الإجرامية والآثمة لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها.

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كانت أعداد ضحايا الهجوم الصاروخى للحوثيين على حفل تخريج عسكريين بمحافظة الضالع جنوب غربى اليمن، إرتفعت إلى 9 قتلى.

وقال المسؤول الإعلامى لجبهة الضالع ماجد الشعيبى - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - "إن هجوما صاروخيا استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمنى فى ملعب الصمود بمحافظة الضالع؛ ما أسفر عن سقوط 9 قتلى وإصابة 30 آخرين بجروح"، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكرى محاولة لتعويض خسائرهم المتتالية.

من جانبها، أعلنت قوات الحزام الأمنى فى الضالع ألقاء القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثى بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم فى حادث اليوم.