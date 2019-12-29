شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية: قواتنا نجحت فى التصدي للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى، اليوم الأحد، أن القوات العراقية نجحت في التصدي للإرهاب و"داعش"، مشيرًا إلى تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون.

وذكر مكتب عبد المهدي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن رئيس الوزراء استقبل القائد العام لقوات الشرطة العسكرية الإيطالية الجنرال جيوفاني نيستري، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والأمني.

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده "أهمية تدريب وتأهيل قوات حفظ النظام للقيام بواجباتها في حماية الأمن والمواطنين وضمان أدائها لواجباتها بشكل مهني".

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وأضاف أنه "في ظل النظام الديمقراطي الذي يقر حق التظاهر السلمي قمنا بتشكيل قوة حفظ القانون لحماية المتظاهرين وحفظ أمن ومصالح المواطنين ولتجنب حدوث الأخطاء، وبالفعل تم تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون وتم الاتفاق أن تنظم دورات لتدريب مدربين عراقيين بكفاءة عالية لاستكمال مهمات تدريب قوات حفظ القانون.

من جانبه، أعرب المسؤول الإيطالي عن رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

كان الرئيس العراقى برهم صالح، عقد اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدى وبحث معه عدة ملفات، وأوضحت قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن الجانبين بحثا ملفات الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين علاوة على الأوضاع السياسية والأمنية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي قدم استقالته - مطلع ديسمبر الجاري - تحت ضغط الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر الماضي، وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية بالعراق في مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الكتلة الأكبر التي ستضطلع بهذه المهمة.