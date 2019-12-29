الرياض: مقتل "مسلحيّن" كانا يخططان لعملية إرهابية

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، مقتل "مسلحين" كانا يخططان لـ"تنفيذ عملية إرهابية وشيكة".

جاء ذلك في بيان، اليوم، لرئاسة أمن الدولة بالمملكة، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كان إعلام سعودي، أفاد الأربعاء، بوقوع "اشتباكات مع إرهابيين مطلوبين في حي العنود بالدمام (شرقي السعودية) أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين"، دون تفاصيل آنذاك.

بدورها، كشفت رئاسة أمن الدولة، اليوم، تفاصيل الحادث. مشيرة إلى أنه "توفر لديها ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات".

Advertisements

وأضافت "رُصدت المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء.. وقتلا خلال تبادل إطلاق نار مع القوات".

والمطلوبان أمنيا، هما "أحمد عبد الله سعيد سويد، وعبد الله حسين سعيد آل نمر، سعوديا الجنسية"، وفق البيان.

كما أشار البيان إلى "إلقاء القبض على عنصر ثالث"، قال إن "مصلحة التحقيقات تقتضي في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه".

وأفادت أمن الدولة بضبط مواد شديدة الانفجار وسلاح رشاش وذخيرة حية بصحبة "المسلحين داخل السيارة المضبوطة".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.