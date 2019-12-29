أكبر نقابة عمالية بتونس: سيكون لدينا حكومة قبل حلول العام الجديد

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

قال الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر نقابة عمالية في البلاد، نور الدين الطبوبي، الأحد، إن "التونسيين سيكون لديهم حكومة قبل رأس السنة" الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الطبوبي، الأحد، عقب لقاء جمعه مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة في قرطاج، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وأعرب النقابي التونسي عن ثقته في مكونات البرلمان، مؤكدا أنه "مهما كانت اختلافاتهم فإنهم سيُراعون مصلحة البلاد".

واعتبر أن مصلحة البلاد اليوم تقتضي تسريع عملية تشكيل الحكومة، مضيفا أن الإمكانية ستكون سانحة في الفترة المقبلة للتعديل الحكومي وفق ما تقضيه الضرورة.

ودعا إلى إطلاق يد الجملي في جهوده لتشكيل الحكومة، قائلا: "هناك ضغوطات عليه.. أطلقوا يد الرجل".

والجمعة، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع الجملي آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

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وفي تصريحات إعلامية آنذاك، أوضح الجملي أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين، كما أعلن سابقا.

وجدد حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي.

ومطلع الاسبوع الفائت، أعلن الجملي أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس التونسي الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.

وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

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