ليبيا.. مقتل سيدة وإصابة آخرين في قصف طيران حفتر لمنزل بطرابلس

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365

قُتلت سيدة ليبية وأصيب مدنيان في قصف لطيران تابع لقوات خليفة حفتر استهدف منازل في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، بحسب جهاز الإسعاف.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف، أسامة علي، إن امرأة استشهدت وأصيب مدنيان، في قصف جوي لمليشيات حفتر على تاجوراء، بحسب قناة "فبراير" الليبية (خاصة).

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (تابعة للحكومة)، للأناضول، إن "طيران حفتر استهدف منزلًا في منطقة كشلاف بتاجوراء، فدمره بشكل كامل، وأوقع إصابات".

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وأضاف المجعي أن هذا الطيران استهدف أيضًا مطار معتيقية الدولي في طرابلس بضربة أخرى، لكنها لم تسفر عن أضرار، والحركة الجوية مستمرة في المطار.

وتنازع قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.

وتسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.