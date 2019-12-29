الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن وجود وظائف صحية وفنية شاغرة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات من أجل العمل في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية.

وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).