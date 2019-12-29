السماح للأنشطة التجارية بالعمل لـ24 ساعة بدءاً من الأربعاء المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

تبدأ الأنشطة التجارية تطبيق قرار مجلس الوزراء بالعمل لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق الأول من يناير.

ووفقا للقرار فإنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، في الأول من يناير 2020 .

وتشمل الأنشطة التجارية (الصيدليات – قصور الأفراح – الاستراحات- الأنشطة الطبية – الأنشطة التعليمية – محطات الوقود- الفنادق).

وكان مجلس الوزراء قد قرر منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.