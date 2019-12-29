الشهري يستبعد 3 لاعبين من قائمة الأخضر الأولمبي

صحيفة الخليج الالكترونية استبعد الجهاز الفني في المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة المدرب سعد الشهري، الأحد، اللاعبين محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف من القائمة التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ميدانياً، أدى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ميرديكا ضمن معسكرهم الإعدادي بماليزيا ، تحت إشراف المدرب سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق تمارين وقائية، أعقبها مران تكتيكي للعمل الدفاعي والتحول الهجومي.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثانية”، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

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