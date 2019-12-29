- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن نادي التعاون اليوم الأحد رسمياً إقالة البرتغالي باولو سيرجيو من منصب المدير الفني للفريق بالتراضي.
وقدم مجلس إدارة التعاون الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح التعاون في بيان رسمي عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن مجلس الإدارة كلف عبدالله عسيري بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويساعده أمين عمر مدرب الناشئين.
وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للفريق قبل مباراته المرتقبة أمام النصر يوم السبت المقبل، على لقب كأس السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يقيل المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.