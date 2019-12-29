تشيلسي ينتفض ويهزم آرسنال

صحيفة الخليج الالكترونية

انتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليخسر المدرب ميكيل أرتيتا في مباراته الأولى على ملعبه.

ومنح بيير-إيمريك أوباميانج التقدم لأرسنال في الدقيقة 13 لكن هفوة بيرند لينو حارس صاحب الأرض تسببت في إدراك جورجينيو التعادل في الدقيقة 83.

وبعد ذلك بأربع دقائق هز تامي أبراهام الشباك في قمة متوترة عندما دار حول نفسه ليسدد من بين ساقي لينو.

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وبدأ أرسنال صاحب المركز 12 المباراة بقوة وأجبر فريق المدرب فرانك لامبارد على اللجوء للدفاع إلى أن افتتح أوباميانج التسجيل بضربة رأس.

وأشرك لامبارد لاعب الوسط جورجينيو بعد 34 دقيقة وقام بتغيير خطته من 3-4-3 إلى 4-3-3 كما فعل أمام ساوثامبتون يوم الخميس وساعد ذلك الفريق الضيف على العثور على إيقاعه باستاد الإمارات.

وكان تشيلسي، الذي يحتل المركز الرابع وخسر في خمس من آخر سبع مباريات في الدوري، أفضل في الشوط الثاني وعندما ارتكب لينو خطأ حسم الفريق الضيف الأمور سريعا ليترك أرتيتا يبحث عن فوزه الأول مع أرسنال بعد التعادل في ملعب بورنموث.