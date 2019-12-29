فيسبوك تلغي ميزة للمستخدمين الجدد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365

ا ألغت فيسبوك (Facebook) إمكانية استخدام تطبيقها مسنجر (Messenger) دون امتلاك حساب على فيسبوك، وهي الميزة التي أطلقتها شركة فيسبوك في يونيو 2015، حيث كان في إمكان المستخدمين الجدد استخدام تطبيق مسنجر العادي أو لايت باستخدام أرقام الهواتف بدلا من الحسابات.

وقالت فيسبوك أن المستخدمين لتطبيق مسنجر عليهم تسجيل حساب على فيسبوك من أجل استخدام التطبيق، حيث سيتم استخدام حساب فيسبوك للدخول إلى تطبيق مسنجر، بينما لا يتطلب الأمر من المستخدمين القدامى سوى استمرار استخدامهم لتطبيق مسنجر دون أي تغيير.