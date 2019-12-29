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إدانة من البحرين والإمارات لمحاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابى فى بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت البحرين محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي فى مدينة الدمام بالمملكة العربية ، مؤكدة وقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها، وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية، وقدرتها على إحباط والتصدي لهذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف المملكة الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإجراءات للقضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه ويموله.

  كما أدانت دولة الإمارات محاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية وتصديهم لهذه الأعمال الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

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