شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تستنكر استهداف منشآت مدنية غرب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استهداف منشآت مدنية غرب البلاد، وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، في بيان، وفق ما اوردت وكالة الانباء الالمانية على أن "الهجمات العشوائية ضد المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ، وتصعيد للنزاع يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 284 حالة وفاة و363 إصابة في صفوف المدنيين في 2019 جراء النزاع المسلح في ليبيا .

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت "هناك أطراف خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا"، وشددت فى مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أنه "يتعين أن يكون واضحا بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى "موقفاً موحداً فى دعم عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة وفى القول إن الحل الوحيد الممكن هو من خلال اتفاق دبلوماسى وسياسى بين جميع الأطراف الليبية"، مضيفة "فى الوقت الراهن، هناك العديد من الجهات الفاعلة التى تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح".

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذى الأوروبى: "نرى أنه يمكن تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام فى ليبيا بشكل أفضل فى إطار عملية برلين للأمم المتحدة، التى يشارك فيها الاتحاد الأوروبى أيضًا".