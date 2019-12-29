شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على 13 نفقاً ووكرا لـ "داعش" فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، العثور على 13 نفقا ووكرا لـ (داعش) في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "قيادة فرقة المشاة الخامسة عشر نفذت حملة واسعة على جبال (بادوش والعطشانة)، خلال المرحلة الأولى من عملية (إرادة النصر) الثامنة للبحث والتفتيش عن المطلوبين والخلايا النائمة وتطهير سلسلتي جبال (بادوش والعطشانة) الواقعة ضمن الجانب الأيمن من مدينة الموصل".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على (13) نفقاً ووكرا لداعش الإرهابية ومدفع مدمر، وعبوة ناسفة محلية الصنع على سفح السلاسل الجبلية المذكورة"، مبينة أن قوات كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة عشر تمكنت من معالجة وتدمير الوكر والأنفاق والمواد التي عثر عليها خلال هذه العملية".

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فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت".

وأضافت أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري.