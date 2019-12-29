مصادر سورية : العثور على أسلحة وصواريخ إسرائيلية وأمريكية بمناطق محررة

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وأشار المصدر إلى أنه بين المضبوطات كميات كبيرة من ذخائر 5ر14 مم و7ر12 مم وذخائر البندقية الآلية قاربت كميتها نحو 300 ألف إضافة إلى بنادق آلية وقناصات ورشاشات من عيارات 7ر12 مم و23 مم ،ورشاشات مينى دوشكا ودوشكا وقذائف دبابات وقذائف هاون من عيارات 60 و80 و120 مم إضافة إلى كمية من المواد المتفجرة.
ولفت المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت أيضاً صواريخ حرارية ومضادة للدروع إضافة إلى صواريخ "فاجوت" وأجهزة اتصال لاسلكية ومناظير جوجل، وليلية مبيناً أنه من اللافت بالمضبوطات وجود كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر قاربت كميتها حدود 100 كيلوجرام.
وبين المصدر أن وجود الأسلحة ومادة الحشيش في مستودعات المجموعات الإرهابية التى يتم ضبطها مؤشر واضح على الدعم الذى تلقته من دول داعمة للإرهاب.
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