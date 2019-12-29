الارشيف / اخبار الخليج

مصادر سورية : العثور على أسلحة وصواريخ إسرائيلية وأمريكية بمناطق محررة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية : العثور على أسلحة وصواريخ إسرائيلية وأمريكية بمناطق محررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت الجهات المختصة فى سوريا اليوم، الأحد، على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة بعضها أمريكى وإسرائيلى المنشأ، إضافة إلى كميات من المواد المخدرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية، وذكرت وكالة الأنباء السورية أن مصدر بالجهات المختصة ذكر أنه من خلال المتابعة الأمنية الدقيقة لوحدة مكافحة الإرهاب فى الجيش العربى السورى لتأمين المناطق التى حررها الجيش من الإرهاب تم اليوم ، العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من بينها أمريكي وإسرائيلي المنشأ كانت مخبأة في مستودعات تحت الأرض في المنطقة الجنوبية.

 

وأشار المصدر إلى أنه بين المضبوطات كميات كبيرة من ذخائر 5ر14 مم و7ر12 مم وذخائر البندقية الآلية قاربت كميتها نحو 300 ألف إضافة إلى بنادق آلية وقناصات ورشاشات من عيارات 7ر12 مم و23 مم ،ورشاشات مينى دوشكا ودوشكا وقذائف دبابات وقذائف هاون من عيارات 60 و80 و120 مم إضافة إلى كمية من المواد المتفجرة.

 

ولفت المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت أيضاً صواريخ حرارية ومضادة للدروع إضافة إلى صواريخ "فاجوت" وأجهزة اتصال لاسلكية ومناظير جوجل، وليلية مبيناً أنه من اللافت بالمضبوطات وجود كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر قاربت كميتها حدود 100 كيلوجرام.

 

وبين المصدر أن وجود الأسلحة ومادة الحشيش في مستودعات المجموعات الإرهابية التى يتم ضبطها مؤشر واضح على الدعم الذى تلقته من دول داعمة للإرهاب.

 

2-365 

 

 

 

Advertisements
2-367 

 

 

3-301 

 

 

4-254 

 

5-225 

 

 

6-206 

 

 

 

10-157-660x330 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سورية : العثور على أسلحة وصواريخ إسرائيلية وأمريكية بمناطق محررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا