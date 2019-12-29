شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية : العثور على أسلحة وصواريخ إسرائيلية وأمريكية بمناطق محررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت الجهات المختصة فى سوريا اليوم، الأحد، على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة بعضها أمريكى وإسرائيلى المنشأ، إضافة إلى كميات من المواد المخدرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية، وذكرت وكالة الأنباء السورية أن مصدر بالجهات المختصة ذكر أنه من خلال المتابعة الأمنية الدقيقة لوحدة مكافحة الإرهاب فى الجيش العربى السورى لتأمين المناطق التى حررها الجيش من الإرهاب تم اليوم ، العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من بينها أمريكي وإسرائيلي المنشأ كانت مخبأة في مستودعات تحت الأرض في المنطقة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أنه بين المضبوطات كميات كبيرة من ذخائر 5ر14 مم و7ر12 مم وذخائر البندقية الآلية قاربت كميتها نحو 300 ألف إضافة إلى بنادق آلية وقناصات ورشاشات من عيارات 7ر12 مم و23 مم ،ورشاشات مينى دوشكا ودوشكا وقذائف دبابات وقذائف هاون من عيارات 60 و80 و120 مم إضافة إلى كمية من المواد المتفجرة.

ولفت المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت أيضاً صواريخ حرارية ومضادة للدروع إضافة إلى صواريخ "فاجوت" وأجهزة اتصال لاسلكية ومناظير جوجل، وليلية مبيناً أنه من اللافت بالمضبوطات وجود كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر قاربت كميتها حدود 100 كيلوجرام.

وبين المصدر أن وجود الأسلحة ومادة الحشيش في مستودعات المجموعات الإرهابية التى يتم ضبطها مؤشر واضح على الدعم الذى تلقته من دول داعمة للإرهاب.