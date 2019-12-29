شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يعين مديرا ورئيسا لديوانه جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائرى الجديد، اليوم الأحد، كل من إبراهيم بوزبوجن مديرا لديوانه، و محمد لمين سعودي مبروك رئيسا لديوانه، وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية اليوم إنه "عين الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم السيدين إبراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك بصفتهما على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه، حيث استلما مهامهما مباشرة".

كان عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى المكلف، تسلم اليوم السبت، مهام منصبه الجديد من صبرى بوقادوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بالإنابة، جاء ذلك، خلال حفل تسليم المهام، الذى أقيم بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، وقال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى المكلف، "إن البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويا من أجل مواجهتها والتغلب عليها"، وأضاف جراد، فى أول تصريحات للصحفيين عقب تعيينه رئيسا للوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكلفنى بتشكيل حكومة، وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".

وتابع قائلا، "نحن اليوم أمام تحد كبير من أجل استرجاع الثقة فى مجتمعنا، داعيا إلى العمل مع كل كفاءات الوطن ومسؤولى البلاد والمواطنين من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغلب عليها والخروج من هذه المرحلة الصعبة"، وأعرب عن ثقته فى أن ما يحتويه برنامج الرئيس تبون يمكن من العمل فى إطار المصلحة الوطنية العليا.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد عين صباح اليوم، جراد رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، و ذلك خلال الاجتماع الذى حضره الرئيس الجزائرى مع المجلس الأعلى للأمن فى الجزائر.