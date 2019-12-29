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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للفتيات ..تعرفي علي موضة أظافرك لسنة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365
يومان ويهل علينا العام الجديد 2020، الثلاثاء القادم،وكعادة الفتيات في تطوير درجات الألوان، تتميز الإطلالة الجديدة بنوعيات هادئة
ومختلفة، في مناسبة رأس السنة الجديدة 2020.اللون البني، والكشمير، والأبيض الهادي، والنيون ينصح به في الإطلالة الصباحية.
أما في السهرة، فليس هنا أفضل من درجة اللون الأحمر، فسوف تمنحك مظهر جذاب ملفت للانتباه، لتكوني أكثر أناقة في الكريسماس.
وتلجأ المرأة المصرية إلى تطبيق كل ما هو جديد في العام الجديد مع بدء احتفالات الكريسماس 2020، للمحافظة على جمال اليدين،
باستخدام ألوان الأظافر الجذابة والهادئة.
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