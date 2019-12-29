" تي شيرت" يمنع طفل من الصعود إلي الطائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

شهد مطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا واقعة غريبة، بعدما منع الأمن طفلاً نيوزيلنديا من الصعود للطائرة، بسبب ارتدائه قميص رسمت عليه صورة ثعبان ضخم، وذلك بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

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بدأت الواقعة بحضور ستيفاني لوكاس، ذو الـ 10 سنوات إلى المطار، مرتديا "تيشيرت" عليه صورة ثعبان ضخم، الأمر الذي دفع مسؤولو المطار لمطالبته بعدم ركوب الطائرة، لأن التيشيرت الخاص به قد يسبب ازعاجا للركاب الآخرين.

وسمحت السلطات للطفل بركوب الطائرة، بعدما قلب القميص، وارتداه على الوجه الآخر لإخفاء صورة الثعبان.

وذكر الموقع، أن سبب ارتداء الطفل لهذا التيشيرت هو اهتمامه الشديد بالثعابين والعناكب والحشرات.