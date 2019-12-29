المطران عطا الله حنّا يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم - فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

كشف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة المطران عطا الله حنا، خلال حديثه للصحفيين الأحد عن آخر التطورات المتعلقة بالفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الأردن، بعد ان وصل إلى الأردن الاثنين الماضي إثر تعرضه للتسمم بمادة استنشقها بالقرب من البطريركية في المدينة المقدسة قبل نحو أسبوعين.

جدد المطران عطا الله تأكيده على تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لحادثة التسمم التي تعرض لها، مؤكدا انه سيبقى يقاتل حتى الوصول إلى العلاج.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم سموماً صعبة ولا يمكن الكشف عن طبيعتها مبكراً، ولربما تظهر نتائجها بعد أشهر أو سنوات. وأكد ان ما تعرض له لم يكن أمراً سهلاً، مشيرا إلى انه سيتوجه إلى ألمانيا بعد عيد الميلاد الشرقي. وقال إن هناك أطباء فلسطينيون ينسقون مع إحدى المستشفيات الألمانية من اجل بتحليل السموم المعقدة، ولاستكمال العلاج.

وأضاف المطران أنه لم ييأس، وانه ما زال متمسكاً برسالته السامية وبقضيته الأولى رغم الألم.

وكشف أن هذه سربت إلى منزله في الـ 14 من الشهر الجاري، لافتا أنه من ذلك التاريخ وهو يعاني من هذه السموم، وقال : "أقول للمشككين، تفضلوا للمستشفى للتأكد مما أعانيه من آلام وأوجاع، ولكنني سأبقى صامداً وثابتاً حتى النهاية".

