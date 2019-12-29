شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع عبد المهدى الإسراع بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدى وبحث معه عدة ملفات، وأوضحت قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن الجانبين بحثا ملفات الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين علاوة على الأوضاع السياسية والأمنية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي قدم استقالته - مطلع ديسمبر الجاري - تحت ضغط الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر الماضي، وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية بالعراق في مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الكتلة الأكبر التي ستضطلع بهذه المهمة.

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كان رئيس الجمهورية العراقية بَرهم صالح، أكد اليوم الأحد احترام إرادة الشعب العراقى فى الإصلاح ورفض أى تدخل خارجى فى السياسة الداخلية للبلاد.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "صالح استقبل اليوم السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو"، مضيفة أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة.. فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.

وأكد الجانبان ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.