أردوغان يعزي فرماجو ويؤكد وقوف تركيا إلى جانب الصومال

إسطنبول/ الخليج 365

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن تعازيه لنظيره الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بضحايا تفجير مقديشو.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قالت فيه إن "أردوغان تباحث هاتفيا مع فرماجو".

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وأضاف البيان أن "أردوغان أكد لفرماجو أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الصومال في مكافحة الإرهاب".

والسبت، وقع تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل 79، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب التي غالبا ما تتحفظ على تبني مثل هذه التفجيرات الدامية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.