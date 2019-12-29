بوتين وميركل يدعوان لتكثيف جهود تسوية الأزمة في ليبيا

موسكو / الخليج 365

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الألماني، حسب بيان أصدره الكرملين عقب المكالمة.

وقال البيان، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، إن الطرفين تبادلا الآراء بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا.

وشدد بوتين وميركل على "جدوى تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة هناك، بما في ذلك وساطة ألمانيا والأمم المتحدة"، حسب البيان.

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ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

جدير بالذكر أن مؤتمر برلين، لم يحدد تاريخ انعقاده بدقة، وإن تحدثت تقارير إعلامية أنه سيعقد في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشرة المدعوة له (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات).

ووجهت عدة انتقادات للمشرفين على المؤتمر لإقصائهم الأطراف الليبية المتنازعة، وبعض الدول الفاعلة في الملف الليبي على غرار الجزائر وتونس وقطر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.