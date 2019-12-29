السعودية.. حكم أولي بإعدام المتهم بطعن فرقة مسرحية بالرياض

الرياض/ الخليج 365

قضت محكمة سعودية، الأحد، بإعدام متهم بطعن فرقة مسرحية في الرياض، الشهر الماضي.

وأفادت صحيفة "عكاظ"، أن "المحكمة الجزائية في الرياض، أصدرت اليوم حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، خلال إحدى الفعاليات ضمن موسم الرياض".

كما عاقبت المحكمة، متهمًا آخر بالسجن 12 عامًا و6 أشهر، وفق عكاظ.

وعقدت المحكمة الجزائية جلستها الأولى في القضية منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وآنذاك، أفادت بانتماء المتهم الأول لـ"تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن"، وتستر شريكه على جريمته، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة العدل محاميا للترافع عن الإثنين، وفق المصدر ذاته.

ووجهت المحكمة تهمًا للمتهم بينها: "الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتنفيذ هجوم إرهابي بطعن أفراد الفرقة وجرح حارس أمن، وترويع الناس".

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أما المتهم الثاني فوجهت له تهمًا بينها: "التستر على الجريمة، والتستر على انضمام الأول لكيان إرهابي".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من هيئة دفاع المتهمين الإثنين، بشأن تلك الاتهامات، وما إذا كانت ستستأنف على الحكم أم لا.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعرض أعضاء فرقة مسرحية، لطعنات خلال عرض بالرياض.

وأعلنت الرياض، القبض على مقيم عربي (لم تحدد جنسيته وقتها) بحوزته سلاح أبيض (سكين)، فيما ذكرت أن "حالة المصابين مستقرة".

وجاء هذا الحادث الأول من نوعه، بالتزامن مع تصاعد انتقادات لهيئة الترفيه السعودية، والتي تقدم عروضًا فنية ومسرحية وغنائية أثارت انتقادات ومخاوف حيال طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات للمملكة، وفق معارضين.

كما تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.