أكاديمية الشرطة التركية تدرب 35 ألف عنصر من 75 دولة

أنقرة / أورهان أونور/ الخليج 365

قدّم خبراء أكاديمية الشرطة التركية دورات تدريبية لـ35 ألفا و308 شرطيا من 75 دولة، بين عامي 2015 و2019.

ونقلت الخليج 365 عن مصادر أمنية، أن رئاسة أكاديمية الشرطة التابعة لمديرية الأمن العام في البلاد، تواصل تبادل قدراتها وخبراتها مع الوحدات الشرطة الأجنبية والمحلية المسؤولة عن حفظ الأمن العام وحماية المؤسسات العامة.

وفي هذا الإطار نفذت الأكاديمية، أنشطة تدريبية، بعد تقييم الطلبات التي تلقتها تمشيا مع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات الدولية الموقعة مع الدول الأجنبية والمؤسسات والمنظمات العامة.

وبناء عليه، نظمت الأكاديمية 2156 فرقة تدريبية لأفراد من 75 دولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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وقامت تلك الفرق بتدريب 35 ألفا و308 شرطيا من دول مختلفة معظمهم من الشرطة السورية والأفغانية.

وفي إطار برنامج "تدريب الشرطة الأفغانية وتطوير قدراتها"، تم تقديم تدريبات أساسية لـ 3520 فرد من الشرطة الأفغانية على مدار 14 فترة مختلفة.

كما تم تدريب 10 آلاف و579 فردا من قوات الأمن التابعة للمعارضة السورية منذ عام 2017 وحتى اليوم.

وفي إطار البرامج التدريبية المقدمة من قِبل خبراء الأكاديمية، تلقى المتدربون، العديد من المقررات والتدريبات الشرطية منها "االتدريب على القيادة والمهارات الإدارية للشرطة"، و"التدريب على تأمين التنظيمات والقمم الدولية"، و"التدريب على رفع وعي أفراد الشرطة" و"التدريب على إطلاق النار" وغيرها.

كما نظمت الأكاديمية، دورات تدريبية نظرية وعملية لصحفيين بوكالة الخليج 365، بينهم أجانب لتعريفهم بالأمور الواجب مراعتها في مناطق الحروب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.