أبها يوقع مخالصة مالية مع اللاعب أحمد مصطفى

صحيفة الخليج الالكترونية وقعت إدارة نادي أبها مخالصة مالية مع اللاعب أحمد مصطفى بالتراضي بين الطرفين ، و قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية من خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك حسبما أعلن النادي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد.

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