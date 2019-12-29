استمرار التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاحات في العراق

صحيفة الخليج الالكترونية

تواصلت في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق اليوم التظاهرات الشعبية المطالبة بإصلاحات جذرية سياسية واقتصادية ومعيشية واجتماعية.

وشهدت ساحة التحرير” مركز الاحتجاجات التقليدي في بغداد” اليوم تدفق مئات المتظاهرين – غالبيتهم من طلبة المدارس – للتعبير عن مطالبهم المشروعة في إطار الاحتجاجات السلمية التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي في عشر محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في تقرير صحفي اليوم باستقرار الوضع الأمني في محافظة البصرة فيما شهدت المحافظة حركة طبيعية للمركبات والموظفين, ولم يحدث قطع للشوارع الرئيسة, كما تم إعادة فتح طريق الرميلة المؤدي إلى حقل” مجنون” النفطي, فيما واصل المتظاهرون قطع طريق ميناء أم قصر “أكبر موانىء العراق المطلة على الخليج العربي ” .

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وفي السياق نفسه شهدت محافظة النجف اليوم قطع بعض الطرق مع انتشار أمني واسع في أرجاء المحافظة, فيما لايزال جسر الإسكان مغلقًا منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

كما تجددت التظاهرات في ساحة الاعتصام بمحافظة بابل الواقعة أمام مبنى مجلس المحافظة التي تبعد 100 كلم إلى الجنوب من بغداد.

وفي أثناء ذلك تجددت الاحتجاجات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار, مترافقة مع إغلاق مؤقت لبعض الطرق والجسور التي أعيد فتحها لاحقًا.

وفي محافظة ميسان جنوب العراق تواصلت الاحتجاجات السلمية وسط استقرار أمني وانسيابية في حركة السير, فيما انتشرت قوات الأمن في أحياء كربلاء والمناطق التجارية تحسبًا لأي طارىء.