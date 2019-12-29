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مصر والسودان يبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الكهرباء المصري محمد شاكر

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير كانون الثاني بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات.

ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قوله إن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار) ولمسافة ألف كيلومتر.

 

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