مصر والسودان يبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير كانون الثاني بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات.
ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قوله إن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار) ولمسافة ألف كيلومتر.
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