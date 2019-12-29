أمن الدولة السعودي: مقتل شخصين وضبط مادة شديدة الانفجار في سيارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن أمن الدولة في السعودية ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير بالدمام.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأضاف المتحدث: "تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".

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وتابع أن المطلوبان أمنياً هما: أحمـد عبد الله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر سعوديا الجنسية.

وأضاف المتحدث: "كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو غرامات داخل السيارة المعدة للعملية، وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي".