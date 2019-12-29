تخلّص من رائحة القدم الكريهة بخطوات بسيطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

تسبب الرائحة الكريهة للقدم إحراجاً وضيقاً، وقد يكون سبب هذه الرائحة بكتريا أو كثرة التعرّق. لكن بإمكان القيام بخطوات بسيطة تخلّصك من هذا الإحراج، إليك كيف: ملح إبسوم وبودرة التلك من العلاجات الفعّالة لبكتريا القدمين* انقع قدميك لمدة 15 دقيقة في ماء دافئ مُضاف إليه ملعقة أو اثنتين من الخل. يقتل الحمض الذي يحتوي عليه الخل البكتريا المسببة للرائحة. * ملح إبسوم من العلاجات الطبيعية التي تقتل البكتريا. انقع القدمين في ماء دافئ بعد إضافة كوب من ملح إبسوم إليه. * الشاي الأسود من العلاجات الطبيعية الفعّالة للتخلص من رائحة القدمين الكريهة، فقط انقع قدميك لمدة 15 دقيقة في ماء مُضاف إليه كوب من الشاي. * استخدم بودرة التلك لمزيد من تجفيف القدمين بعد غسلهما، وقبل ارتداء الجوارب، واحرص على تغيير الجوارب باستمرار.

