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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تخلّص من رائحة القدم الكريهة بخطوات بسيطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
تسبب الرائحة الكريهة للقدم إحراجاً وضيقاً، وقد يكون سبب هذه الرائحة بكتريا أو كثرة التعرّق. لكن بإمكان القيام بخطوات بسيطة تخلّصك من هذا الإحراج، إليك كيف: ملح إبسوم وبودرة التلك من العلاجات الفعّالة لبكتريا القدمين* انقع قدميك لمدة 15 دقيقة في ماء دافئ مُضاف إليه ملعقة أو اثنتين من الخل. يقتل الحمض الذي يحتوي عليه الخل البكتريا المسببة للرائحة. * ملح إبسوم من العلاجات الطبيعية التي تقتل البكتريا. انقع القدمين في ماء دافئ بعد إضافة كوب من ملح إبسوم إليه. * الشاي الأسود من العلاجات الطبيعية الفعّالة للتخلص من رائحة القدمين الكريهة، فقط انقع قدميك لمدة 15 دقيقة في ماء مُضاف إليه كوب من الشاي. * استخدم بودرة التلك لمزيد من تجفيف القدمين بعد غسلهما، وقبل ارتداء الجوارب، واحرص على تغيير الجوارب باستمرار.
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