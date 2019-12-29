كيف يميّز الآباء أعراض التوحد لدى الطفل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

تتطوّر متلازمة التوحد في وقت مبكر من الطفولة، وتؤثر على نمو مهارات الطفل الاجتماعية. ويمكن للآباء تمييز الأعراض على الرغم من أن بعضها يلتبس أحياناً. إليك كيف تميّز أعراض التوحد: يتحاشى الطفل تبادل النظرات والتواصل عن طريق العين، ويكرّر بعض الكلمات والجمل* يجد الطفل صعوبة في التأقلم مع أية تغييرات في الروتين والبرامج اليومية. * يتعلّق الطفل كثيراً بأشياء معينة، ويطوّر علاقة معها. * يمضي الطفل وقتاً في التحديق في شيء معين، ويحب تحريك بعض الأشياء في شكل يشبه حركة المروحة. * يتحاشى الطفل تبادل النظرات والتواصل عن طريق العين. * قد تكون نبرة صوت الطفل غير عادية نوعاً ما. * يكرّر الطفل كلمات أو بعض الجمل كثيراً. * عندما تلاحظ أن الطفل لا يستجيب لكل ما توجهه له من أحاديث عليك استشارة الطبيب.

