أغذية مفيدة عليك الاستمرار في تناولها في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

مع حلول كل عام جديد يحاول الكثيرون اتخاذ قرارات جديدة فيما يخص صحتهم، واتباع نظام غذائي يضمن لهم حياة صحية خالية من الأمراض. ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا قائمة بأفضل الأطعمة التي يُنصح بتناولها في العام الجديد، على النحو التالي: البذور

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بفضل نظام كيتو الغذائي المشهور، أثبتت البذور بأنها واحدة من أكثر الأطعمة فائدة للإنسان، وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة. الأفوكادو تحتوي هذه الفاكهة على 20 نوعاً مختلفاً من الفيتامينات أهمها فيتاميني B و E، إضافة إلى الألياف والدهون غير المشبعة. الكركم

يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى العناصر المضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للسرطان. البقوليات تعدّ البقوليات مصدراً جيداً للبروتينات، ويمكن لها أن تكون بديلاً صحياً للحوم التي تحتوي مستويات عالية من الكولسترول والدهون، فهي منخفضة الدهون ولا تحتوي على الكولسترول، كما أنّها غنيةٌ بالفوليت، والبوتاسوم، والمغنيسيوم، وتحتوي كذلك على دهون مفيدة. الشمندر

الشمندر مصدر غنيّ بالفيتامينات، والمعادن، والألياف، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ويتميّز كذلك باحتوائه على مادّة النترات وصبغة البيتالين، لمعروفة بفوائدها المُضادّة للالتهابات.