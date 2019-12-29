4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

مع اقتراب العام الجديد، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات للبدء بخطة جديدة لتحسين الصحة الجسدية والعقلية للإنسان، واتباع أسلوب حياة أفضل للحصول على النتائج المرجوة. وبحسب أحد خبراء التنويم المغناطيسي فإن الفهم الصحيح لكيفية عمل أدمغتنا يساهم بشكل فعال في إحداث التغيير المطلوب على صحتنا. فيما يلي مجموعة من الحيل التي يمكن من خلالها التأثير على عقولنا والحصول على قناعة كاملة بضرورة تحسين صحتنا، وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية: 1- ترويض العقل البدائي بحسب الخبراء فإن المعركة بين عقلك البدائي الذي يستجيب للغرائز والعقل الواعي المسؤول عن اتخاذ القرارات هي معركة كبيرة، لذا يجب السيطرة على العقل البدائي لإقناعه بوجوب التغيير، ويتم ذلك عبر التحلي بالإرادة الكافية لمواجهة الإغراءات وترويض العقل البدائي. على سبيل المثال، إن شعرت بالرغبة بتناول الكعك أو الحلوى، يمكنك مخاطبة عقلك البدائي بصوت مرتفع قائلاً: " شكراً لهذا الاقتراح، ولكنني أعلم بأن تناول الحلوى قد يكون له آثار سلبية على صحتي." كما يمكنك تدوين هذه العبارة على ورقة ووضعها في مكان يمكنك رؤيته باستمرار. 2- تعلم الاسترخاء يعد الاسترخاء أحد السبل الهامة للتخلص من الإجهاد وتنشيط العقل الباطني، وتهدئة الجسم والعقل في آن معاً، وبالتالي تزداد مقدرة العقل على التحكم بالتصرفات واتخاذ قرارات صائبة تصب في مصلحة الإنسان. 3- التنفس العميق من المعروف بأن طريقة التنفس تساهم في تغذية الدماغ بالأوكسيجين اللازم، لذا لا بد من ممارسة تمارين التنفس العميق لتحسين صحة الدماغ التي تنعكس إيجاباً على طريقة التفكير واتخاذ القرارات. 4- استخدام العقل الواعي يُنصح باستخدام العقل الواعي لاتخاذ القرارات السليمة، وخاصة تلك التي تتعلق بصحتك، فهذه القرارات ستساهم في استعادة الشعور بالأمان والشعور بالراحة النفسية والجسدية.

