شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات متنوعة لـ«الناشرين الإماراتيين» في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد عام 2019 إنجازات عدة لجمعية الناشرين الإماراتيين عبر مشاركاتها في عدد من المحافل والمعارض المحلية، والإقليمية، والدولية، إلى جانب تنظيم ملتقى - لأول مرة - متخصص في النشر التعليمي، وتقديم خدمات ومبادرات جديدة للناشرين في الدولة، لتواصل مسيرتها التي بدأتها قبل عشر سنوات.

ضمن سعيها المتواصل لمدّ جسور التواصل بين الناشر الإماراتي والناشرين في العالم شاركت الجمعية خلال 2019 في أكثر من 25 معرضاً عالمياً للكتاب، وبحثت سبل التعاون مع عدة مؤسسات عاملة في قطاع النشر، وقدمت الناشر الإماراتي وأعماله في مختلف المحافل الدولية.

وفي فبراير/‏ شباط من العام الحالي أطلقت الجمعية مشروع «منصّة» الذي يوفر تسهيلات لأعضائها ممن يمتلكون أقل من 20 إصداراً، وتصعب عليهم المشاركة في المعارض الدولية بسبب التكلفة العالية في تلك المعارض، كما وصل عدد دور النشر المستفيدة من المشروع في 2019 إلى أكثر من 34 ناشراً.

ولتسهيل أعمال الناشرين والشركات الناشئة في هذا المجال، أطلقت الجمعية في فبراير/‏ شباط «مركز الخدمات المتكاملة» في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ويتيح لكافة أعضائها فرصة إنجاز الأعمال الخدمية التي تقدمها الجمعية والمجلس الوطني للإعلام من خلال نافذة واحدة بمقر الجمعية في المدينة، حيث يتولى المجلس تسجيل وتجديد عضويات الناشرين ومنح أذون الطباعة والتداول وتراخيص الطباعة، وغيرها من الخدمات.

وفي سياق مواكبتها لتطورات قطاع النشر العالمي بدأت الجمعية في يونيو/‏ حزيران 2019 تأسيس قاعدة بيانات متكاملة ترصد المتغيرات في قطاع النشر المحلي.ولتحقيق ذلك عقدت بالتعاون مع شركة «نيلسن» العالمية ورشة تدريبية بمشاركة 35 ناشراً ومتخصصاً، تناولت أهمية البحوث والمعلومات لتعزيز كفاءة الناشرين العاملين في الإمارات والمساعدة في تطوير أعمالهم.

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وتنفيذاً لاستراتيجيتها لدعم قطاع النشر وقعت الجمعية في مارس/‏ آذار الماضي مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرّة في «الشارقة للنشر» تقضي بتقديم خصومات لأعضائها تصل إلى 60 في المئة على قيمة الإيجار السنوية لمكاتب المدينة.

وضمن خططها لاستقطاب شركات نشر ناشئة وقعت الجمعية اتفاقية تعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والمنطقة الحرّة، لإطلاق برنامج بوابة الشارقة في مارس/‏ آذار من العام المقبل 2020 بهدف دعم النمو المبتكر للشركات التقنية الناشئة في مجالات المحتوى الرقمي والنشر في العالم، للارتقاء بأعمالها في الشارقة، وصولا إلى أسواقها المستهدفة.ونظمّت الجمعية ولأول مرة، في أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع «التربية والتعليم» و»الدولي للناشرين» «ملتقى النشر التعليمي» لقاء جمع 22 متحدثاً شاركوا في 7 جلسات تفاعليّة تناولت التحديات التي تواجه القطاعات التعليمية.

وصدر عن الملتقى مجموعة من النتائج أبرزها: تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجمعية والوزارة وناشرين تعليميين ومعلمين، لمتابعة وتنفيذ توصيات الملتقى، ووضع خطط زمنية وآليات لتقييم النتائج المتوقع تنفيذها، وصولاً إلى إعداد خطة خمسية لتطوير منظومة وطنية للنشر التعليمي للارتقاء بالمناهج الوطنية.

وفي مارس الماضي احتفلت الجمعية بمرور 10 سنوات على إطلاقها والإنجازات المختلفة التي حققتها، واستهلت مسيرتها بانضمام 13 دار نشر ليصل اليوم عدد أعضائها إلى 166 داراً، إلى جانب حزمة منجزات أخرى حققتها، حيث وقعت 8 مذكرات تفاهم مع «الثقافة وتنمية المعرفة»، وجمعية حقوق الملكية الفكرية، والمجلس الوطني للإعلام، و»كتاب الإمارات» و «ألف عنوان وعنوان».

ونالت الجمعية خلال مسيرتها العضوية الكاملة في «الناشرين الدوليين» إلى جانب عضويتها في «الناشرين العرب».

وعلى مستوى المشاركات الدولية، شاركت منذ تأسيسها إلى الآن، في أكثر من 280 معرضاً، وقدّمت نحو 16 ألف عنوان إماراتي.(وام)