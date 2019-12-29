طهران تستدعي القائم بأعمال الكويت احتجاجا على "اجتماع مناهض لإيران"

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب (أرشيف) صورة مركبة للرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

استدعت طهران السبت القائم بأعمال سفارة الكويت لديها احتجاجا على عقد مسؤولين كويتيين "لقاء معاديا لإيران" مع "جماعة إرهابية"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مشددة على ضرورة "الاحترام المتبادل".

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية استدعت القائم بالأعمال الكويتي في طهران السبت للاحتجاج على لقاء مسؤولين في الإمارة الخليجية "جماعة إرهابية" وعقدهم "لقاء معاديا لإيران".

ودان مسؤول الشؤون الخليجية في وزارة الخارجية الإيرانية أمام القائم بالأعمال الكويتي اللقاء وشدد على أهمية "الاحترام المتبادل".

وجاء في البيان أن القائم بالأعمال الكويتي تبلغ بأن "هذه التصرفات تشكل تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخرقا لمبدأ علاقات حسن الجوار وللتصريحات الودية للمسؤولين الكويتيين".

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ولم يسم البيان "المجموعة الانفصالية" التي اتهم مسؤولين كويتيين بلقاء ممثلين عنها.

وتتسم العلاقات بين إيران والكويت في السنوات الأخيرة بكونها "جيدة نسبيا" على الرغم من التوترات القائمة بين طهران وغالبية الدول في الخليج.

لكن الكويت خفضت بشكل كبير تمثيلها الدبلوماسي لدى طهران في 2016، بعدما قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، مبقية على قائم بالأعمال ومسؤولين اثنين.

فرانس 24/ أ ف ب