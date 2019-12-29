صور.. اكتشاف قصر من حضارة المايا عمره أكثر من 1500 سنة

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اكتشف علماء آثار قصرا كبيرا، تشير الدلائل إلى أن سادة شعب المايا كانوا يستخدمونه قبل أكثر من ألف عام.
القصر المكتشف يقع في مدينة كولوبا المكسيكية القديمة. وحسب المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ فإن المبنى يبلغ ارتفاعه 6 أمتار وطوله 55 مترا وعرضه 15 مترا، وتوحي البقايا إلى أنه كان مسكونا بين عامي 600 و1050 ميلادية،. © عالمة آثار تعمل على حائط في القصر المكتشف.. الصورة من رويترز عالمة آثار تعمل على حائط في القصر المكتشف.. الصورة من رويترز
وقال عالم الآثار ألفريدو باريرا: "هذا العمل هو البداية للكشف عن واحدة من أكثر الهياكل قيمة في الموقع"، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية. © قصر المايا صمد ألف سنة قصر المايا صمد ألف سنة
وحضارة المايا بلغت قمة تطورها بين عامي 250 و900 ميلادي، وسيطرت على على مساحات شاسعة من أراضي المكسيك وجواتيمالا وهندوراس حاليا.
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