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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سفير اليمن لدى القاهرة : نقدر جهود مصر فى الدعم الطبى للجرحى والان مع تفاصيل الخبر
جانب من التكريم
من جانبه عبر رئيس اللجنة الطبية و الجرحى بوزارة الدفاع الدكتورشوقي الحاج ،عن تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة التي تقدمها السفارة ممثلة بالسفير مارم والملحقية العسكرية والملحقية الطبية، بالتنسيق مع الجانب المصري وتسهيل عمل اللجنة وتقديم كل سبل التعاون التي تحتاجه مما مكنا من علاج نحو 3150 حالة ولم يبق الا عدد لايزيد عن 72 جريحا ، وفي ختام اللقاء كرمت اللجنة الطبية العسكرية ولجنة الجرحى السفارة اليمنية وملحقاتها بشهادة شكرة وتقديرللجهود الكبيرة التي تبذلها في خدمة جرحى الجيش اليمني.
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