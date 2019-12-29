شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سفير اليمن لدى القاهرة : نقدر جهود مصر فى الدعم الطبى للجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم ، صباح اليوم الأحد ، اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية ولجنة علاج الجرحى في مصر ومدير مكتب محافظ مأرب، حيث رحب السفير بالوفد معبرا عن تقديره لكل ما تقدمه رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ، تجاه الجرحى من دعم ومساندة لما يحتاجه الجريح كما شكر وزارة الدفاع لحسن اختياراللجنية الطبية ولجنة علاج الجرحى التي تعمل بمسؤولية وشفافية ساعدت على علاج الجرحى وحصولهم على كافة الرعاية المميزة .

وثمن مارم ، جهود الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة لكل ماتقدمه لليمن سياسيا وعسكريا وصحيا ، مشيرا الى أن هذه المواقف المشرفة ليست بجديدة على مصر التي عهدناها دائما الى جانب الشعب اليمني في السراء والضراء .

جانب من التكريم

من جانبه عبر رئيس اللجنة الطبية و الجرحى بوزارة الدفاع الدكتورشوقي الحاج ،عن تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة التي تقدمها السفارة ممثلة بالسفير مارم والملحقية العسكرية والملحقية الطبية، بالتنسيق مع الجانب المصري وتسهيل عمل اللجنة وتقديم كل سبل التعاون التي تحتاجه مما مكنا من علاج نحو 3150 حالة ولم يبق الا عدد لايزيد عن 72 جريحا ، وفي ختام اللقاء كرمت اللجنة الطبية العسكرية ولجنة الجرحى السفارة اليمنية وملحقاتها بشهادة شكرة وتقديرللجهود الكبيرة التي تبذلها في خدمة جرحى الجيش اليمني.