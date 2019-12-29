شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد العام.. تعرف على أبرز 5 أرقام قياسية حققتها دبى × 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس إمارة دبى بشكل دائم فى تحقيق أرقام قياسية جديدة، وخلال العام 2019، سجلت دبى بصمتها الخاصة وريادتها على خارطة الأرقام القياسية العالمية، بـ5 أرقام قياسية أسهمت فى جذب أنظار العالم تجاهها، فى ظل سعى حكام الإمارات المتواصل لتحقيق الأفضل.

سجلت دبى الكثير من الألقاب العالمية فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كان أبرزها مبادرة نظمتها مؤسسة وطنى الإمارات، التى ردد خلالها أبناء 120 جنسية من المقيمين فى دولة الإمارات، السلام الوطنى الإماراتى، فى استاد نادى النصر الرياضى بدبى، محطمة بذلك الرقم القياسى العالمى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات ينشدون سلاما وطنيا.



اطول علم فى العالم

كما حققت القيادة العامة لشرطة دبى، إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، عبر دخول علم الإمارات موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، فى رقمين قياسيين "أطول علم فى العالم" و"أكثر عدد من الأشخاص يحملون علمًا".

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كذلك سجلت وزارة التسامح فى دولة الإمارات رقمًا قياسيًا ضمن مبادرة نظمتها فى مدينة دبى تتمثل فى إنجاز أكبر سجادة زهور طبيعية فى العالم بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع من طلاب الجامعات والأسر والعمال والخريجين وموظفى الحكومة والقطاع الخاص، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والمرأة، فى إنجاز أكبر سجادة زهور طبيعية فى العالم يمثل أرقى ملامح التسامح الذى تعيشه الإمارات.



شرطة دبى تتسلم الشهادة

وفى عشق الكويت وأميرها "أمير الإنسانية"، حطمت دبى رقما قياسيا برسمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كأكبر لوحة محفورة بالرمال فى العالم، وتعد اللوحة الفنية أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال فى العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربع، ويمكن رؤية العمل الفنى الضخم من الفضاء الخارجي، ليصبح الأمير الشيخ صباح الأحمد أول إنسان يمكن رؤية صورته من الفضاء، كما حققت بلدية دبى رقما قياسيا عالميا بأكبر مبنى مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد فى العالم، وذلك حسب تقرير أعدته "العين الإخبارية".