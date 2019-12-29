شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لهاشتاج "تميم يتخلى عن شعبه".. قطر ترفض علاج ضابط خدم وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت يتكشف لكل المتابعين الشأن القطرى، فضائح تميم بن حمد أمير قطر، من دعمه المستمر للإرهاب، وإشاعة الفوضى فى الدول العربية، كما بدأ التكشف لهم استغلال تميم لمقدرات دولة قطر لخدمة مصالح تركيا وإيران فى المنطقة، فى الوقت الذى يسلب المواطنين القطريين أبرز حقوقهم، كما يمارس الإرهاب بحقهم.



ترند مصر

رواد موقع التدوين المصغر تويتر، دشنوا هاشتاج "تميم يتخلى عن شعبه"، وكشفوا عبره انتهاكات تميم ونظامه وعصابته بحق الشعب القطرى، وتصدر الترند المركز الأول ضمن الأكثر تداولا فى الترند المصرى اليوم الأحد.



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وكشف رواد تويتر عبر الهاشتاج، تعنت تميم ونظامه، ورفضهم لعلاج الضابط نشمى الدوسرى، مؤكدين أنه خدم بلاده هو ووالده إلا أن تنظيم الحمدين يرفض علاجه على نفقة الدولة.

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وغرد أحد المدونين :" ما ذنب هذا الشخص الذى خدم بلادة وحماها وأحد أجنادها أن يتم رفض توفير له العلاج فى بلاد تصرف المليارات على الترفيه"، وقال آخر :" هذا الجندى الذى أفنى عمره فى حماية الوطن، منع عنه العلاج بأوامر من يقومون بخدمة المواطن"، وغرد :"آخر قطر من الدول التي لا تهتم بشعبها وشأنها بل تهتم بالفتنة في الدول العربية فقط"، وغردت المدونة منيرة طلال :" نستنكر بشدة كم الإهمال الذى يلحق ببلادنا ونظهر الصورة الحسنة فقط وأميرنا ينسى شعبه".



مغردو تويتر



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جانب من التعليقات

وعلقت دانا سلطان عبر الهاشتاج :"بعد الإهمال الذى يلاقيه العمال الوافدون، وصل هذا الإهمال الى المواطنين نشمى الدوسرى"، وأضافت :" حكومة بلا رحمة من تترك أبناء جيشها فى مرضهم بعد طول خدمتهم للوطن"، وقالت راوية حماد :استطاعت حكومة قطر أن تحصد غضب الشعب بإهمالها لمعظم احتياجاته، ولكن أن تتخلى عن جندى أفنى عمره فى خدمة البلاد فهذه كارثة بكل مقاييس الإنسانية".