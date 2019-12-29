لينون وبوي ومبانجا .. أسماء شهيرة رفضت تكريم ملكة بريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

مع نهاية كل عام، تمنح اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عدداً من الألقاب الشرفية لشخصيات متعددة ذات حضور وتأثير في الحياة العامة، ومساهمات في العمل الإنساني. وحل على أحدث القوائم التي أعلنت قبل يومين، النجوم إلتون جون، وأوليفيا نيوتن جون، والمخرج سام منديز، ولاعب الكريكيت الشهير بن ستوكس، وغيرهم. وبينما يعتبر الكثيرون الحصول على مثل تلك الألقاب الشرفية، تكريماً لمسيرتهم في العمل الخيري، وتقديراً لخدماتهم للمجتمع، رفضها البعض لأسباب متعددة، كان من أهمها الاعتراض على الماضي الاستعماري للإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. إضافة إلى أسباب أخرى، اختلفت من حالة إلى أخرى. رصد موقع "سكاي نيوز"، عدداً من أهم الشخصيات العامة التي رفضت تلك الألقاب الشرفية، وكان من بينهم الأسماء التالية:

جورج مبانجا، والملقب بالشاعر جورج، أحد أشهر شخصيات العمل العام في بريطانيا في العقد الأخير، وأسس مع الأمير هاري مبادرة Sentebale لمساعدة الأطفال الضعفاء والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في كل من بتسوانا، وليسوتو. وتقديراً من ملكة بريطانيا لجهود المبادرة التي نجحت في توفير المأوى، والعلاج لمئات الأطفال من الأسر الفقيرة، قررت منحه لقباً شرفياً، لكنه أعلن عدم قبوله اللقب، وكان صريحاً إلى أبعد مدى بعد إعلانه عن سبب رفضه،ا لذي قال إنه "الشر الخالص" للإمبراطورية الاستعمارية البريطانية. وقال إنه لايريد قبول اللقب بسبب"الصدمة الاستعمارية التي لحقت بأطفال إفريقيا". وأضاف مبانجا المولود في لندن، لعائلة من أصل أوغندي: ارتكبت الإمبراطورية البريطانية "إغتصاباً"، ضد وطنه، وإن سلوكها في البلاد كان"شراً خالصاً". وكان ذلك نفس السبب الذي دفع المخرج كين لوش لرفض تكريمه في العام 1977. وشاركهما هيوارد جايل أول لاعب كرة قدم من أصول إفريقية في نادي "ليفربول" الرفض لنفس السبب، وقال "لن أخذل أجدادي، الذين عانوا كثيراً خلال الماضي الاستعماري".

ورفض المغني البريطاني الراحل الشهير ديفيد بوي التكريم الملكي مرتين، الأولى 2000، والثانية 2003 والتي لم تقتصر على مجرد لقب شرفي لكنها كانت درجة "فارس". وقال وقتها" ليس لدي أي نية في قبول أي شيء من هذا القبيل". وأضاف" لاأدري بجدية ما قيمة هذه الألقاب. لقد أمضيت حياتي في العمل بدون توقع أو انتظار مثل هذه الأشياء". ونتيجة لرفضه المتكرر للتكريم، سرت شائعات عن أن بوي "معارض للنظام الملكي"، وأنه من "دعاة إنهاء الملكية البريطانية"، ودعم ذلك قراره بمغادرة لندن، والاستقرار في الولايات المتحدة حتى رحيله العام 2016. أما مغني البيتلز الشهير الراحل جون لينون، فأعلن 1969 تخليه عن اللقب الممنوح له 1965، بسبب السياسة الخارجية لبلاده، وحصلت رسالته المطولة للملكة حينها على اهتمام عالمي واسع.

المخرج داني بويل، رفض عرضاً بمنحه لقب شرفي من ملكة بريطانيا بعد إبداعه في إخراج حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، وقال إنه أدى عمله بإتقان فقط، ولايحتاج الأمر لتكريمه.

أما الثنائي الكوميدي داون فرينش وجينيفر سوندرز اللتان حصدتا شهرة واسعة في عالم الكوميديا منذ العام 2001، فكان تبريرهما لرفض التكريم الملكي بأنهما لايفضلان الحصول على "مقابل" عن القضايا التي كرسوا حياتهما للدفاع عنها.

ورفض الممثل جون كليسي عدة مرات لمنحه ألقاباً شرفيه، ولم يخجل من التصريح لصحيفة "صنداي تليجراف" بأنها"سخيفة".

ويحتفظ الفنان الرسام إل أس لوري بالرقم القياسي لعدد مرات رفض الألقاب الملكية والذي يصل إلى 5 مرات، من بينها لقب"فارس"، ولم يفصح عن السبب الحقيقي وراء رفضه الصارم، لكنه وافق على قبول الدكتوراة الفخرية في الفنون من جامعة مانشستر، ووسام الحرية من بلدية "سالفورد".

وعزى الشاعر بنجامين زيفانيا رفضه للتكريم عام 2003، إلى رفضه لسياسات رئيس الوزراء البريطاني حينها توني بلير. أما الصحفية السابقة نايجلا لاوسون، والطاهية الشهيرة اليوم، فرفضت التكريم الملكي عام 2001، لقناعتها بأنها لم تفعل شيئاً تستحق عليه اللقب.