«كلمة» يصدر النسخة العربية من كتاب «القارة القطبية الجنوبية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي النسخة العربية لكتاب «القارة القطبية الجنوبية» لمؤلفه كلاوس دودز، من ترجمة عمر الأيوبي، بالتعاون مع «إعمار العقارية».

وتأتي ترجمة هذا الكتاب ونشره في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها دائرة الثقافة والسياحة مع مجموعة إعمار العقارية، في ظل مبادرة «ندعم الثقافة» الخاصة بتعزيز دور الشركات والمؤسسات الوطنية وقطاع المال والأعمال في حركة التأليف والترجمة والنشر، وإشراكها في تطوير آليات النشر والتوزيع، بما ينعكس إيجاباً على الحياة الثقافية ومجتمع القراءة.

ويندرج الكتاب ضمن «سلسلة مقدمات موجزة» التي تصدرها مطبعة جامعة أكسفورد، وتضم مئات الكتب في شتى الموضوعات. وقد حققت هذه السلسلة مبيعات تزيد على خمسة ملايين نسخة في كل أنحاء العالم، نظراً لتقديمها طريقة مثالية تطلع القارئ على الموضوع الذي يهمه في لمحة سريعة.

ويقدم الكتاب رواية حديثة عن القارة القطبية الجنوبية، ويسلط الضوء على المشكلات الرئيسية التي تواجهها اليوم وكيفية استكشافها وتمثيلها في المئة سنة الأخيرة، وينظر في الإنجازات العلمية والاستكشافية في المنطقة، ويوضح كيف جعلتها العولمة أكثر تداخلاً مع حركة الأفكار والسلع والبشر والتجارة والحوكمة، وكيف يؤثر كل ذلك في المنطقة.

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وينظر الكتاب أيضاً في التحديات والضغوط التي تواجه القارة، بما في ذلك السياحة، والصيد، والعلوم، وحماية البيئة، والسيادة الإقليمية، ويسلط الضوء على القضايا المحيطة بالحدود والأقاليم، بما في ذلك نظام معاهدة أنتاركتيكا.

وتعد القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» من أكثر البيئات الطبيعية تنوعاً في العالم، فهي حيز طبيعي غير عادي يشهد تغيرات كبيرة في الشكل والحجم بمرور الفصول، كما أنها فريدة من نوعها من الناحية السياسية؛ إذ تضم واحدة من المناطق القارية القليلة التي لا تطالب بها أي دولة قومية، ومن الناحية العلمية، يزودنا الغطاء الجليدي القاري بأدلة مهمة عن مناخ الأرض القديم.

ومؤلف الكتاب كلاوس دودز، هو أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة لندن، ومحرر في مجلة «ذا جيوغرافيكال جورنال»، وهو معروف باهتمامه بمجالات الجغرافيا السياسية والحوكمة الدولية للقطبين الشمالي والجنوبي، ولديه العديد من المؤلفات المتعلقة بهذه الموضوعات.

أما عمر سعيد الأيوبي، فهو مترجم ومحرر، من ترجماته الصادرة عن «كلمة» كتاب «العناصر: استعراض بصري لكل الذرات المعروفة في الكون» للكاتب تيودور غراي، و«قصة 7 عناصر» للكاتب إريك شيري، و«شرارة الحياة: الكهرباء في جسم الإنسان» للمؤلف فرانس أشكروفت، و«ملفات المستقبل» للكاتب ريتشارد واطسون.

(وام)